Баринов рассказал, кого всегда рад видеть в сборной России

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопрос, кого больше всего рад видеть в сборной России.

«Из футболистов, наверное, Глебова, Хлусевича, а из стафа, конечно, Писарева. Он уникальный человек», — приводит слова Баринова «Матч ТВ».

Напомним, в октябре сборная России не смогла найти себе соперника на товарищеский матч, но тренировочный сбор все же состоялся.

Ожидается, что в следующем месяце подопечные Валерия Карпина проведут два контрольных поединка — против Сирии и Брунея. Оба матча должны пройти в России.

Последний раз сборная России играла в сентябре, одолев на выезде Вьетнам со счетом 3:0.