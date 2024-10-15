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Месси может выиграть приз, которого у него ещё нет, в отличие от Роналду

15 Октября 2024 • 13:57 Комментировать

Нападающий «Интер Майами» и национальной сборной Аргентины Лионель Месси попал в список из десяти номинантов на приз Golden Foot. Речь идёт о награде, которую вручают с 2003 года лучшим игрокам в возрастной категории старше 28 лет.

Важной особенностью является то, что выиграть приз Golden Foot можно только один раз в карьере. Криштиану Роналду это удавалось в 2020 году, когда он выступал за «Ювентус» в Италии.

В 2024 году в номинацию попали: Лионель Месси, Гарри Кейн, Неймар, Кевин де Брёйне, Виргил ван Дейк, Томас Мюллер, Карим Бензема, Лаутаро Мартинес, Антуан Гризманн и Марко Верратти.

Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Карим Бензема Томас Мюллер Неймар Антуан Гризманн Марко Верратти Виргил Ван Дейк Гарри Кейн Кевин де Брёйне Лаутаро Мартинес ещё теги
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