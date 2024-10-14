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«Все ребята в сборной России тянутся к Головину» — Горшков

14 Октября 2024 • 21:37 Комментировать

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Горшков поделился комментарием о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

По мнению Горшкова, Головин является одним из лучших игроков сборной России.

— С ним всегда приятно тренироваться, а наблюдать за его действиями полезно. Видно, что все ребята к нему тянутся, — приводит слова Горшкова Legalbet.

Напомним, в октябре сборная России не провела ни одного товарищеского матча. В следующем месяце команда Валерия Карпина должна сыграть против Сирии и Брунея.

Последний раз сборная играла в сентябре, когда разгромила на выезде Вьетнам со счетом 3:0.

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