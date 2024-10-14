Горшков назвал отличие Карпина от других тренеров

Защитник «Зенита» и сборной России Юрий Горшков рассказал, чем нынешний главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин отличается от его других тренеров в карьере.

«Чем отличается от других моих тренеров? Прямотой. Он всегда в лицо говорит, что и как. Его коннект с игроками выстроен так, будто он сам до сих пор футболист», - рассуждает Горшков в разговоре с Legalbet.

В октябре россияне не проводили товарищеских матчей, на ноябрь запланированы матчи с командами Брунея и Сирии.

Ранее Горшков назвал главное качество своего партнёра по команде Максима Глушенкова на футбольном поле.