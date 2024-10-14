Андрей Мостовой рассказал о послаблениях Карпина в плане питания

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой рассказал, в каком вопросе главный тренер команды Валерий Карпин стал более лоялен к своим игрокам.

«Может быть, он лояльнее стал в плане питания. На первых сборах с ним было тяжеловато — всё на пару, мегадиетическое. Сейчас тоже сахара нет, но рацион стал шире», - делится Мостовой с «РИА Новости».

Сборная России более двух с половиной лет не проводит официальных матчей по политическим причинам. В рамках октябрьского сбора коллектив не играл товарищеских матчей, на ноябрь планируются игры с командами Сирии и Брунея.

Ранее Мостовой рассказал, что хотел уехать на море вместо сборной