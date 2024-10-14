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Бразильский журналист отреагировал на призыв президента убрать из сборной звёзд из Европы эксклюзив

14 Октября 2024 • 14:42 Комментировать

Бразильский журналист Фабио Лазарро дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру». Он высказался по поводу слов президента Бразилии – Лула да Силва призвал не вызывать в национальную команду Винисиуса Жуниора с других футболистов из европейских клубов.

«Я считаю, что это полная ерунда. Лучшие бразильские игроки выступают в Европе, а чемпионат Бразилии не на самом высоком уровне, и этот уровень падает. Нужно многое поменять в бразильском футболе и думать о том, чтобы он перестал быть бизнес-отделом, а выращивал сильных игроков. Иначе мы ещё очень нескоро выиграем чемпионат мира», - сказал Лазарро.

Сборная Бразилии в последний раз выигрывала чемпионат мира в 2002 году. 

Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва Фабио Лазарро ещё теги
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