Бразильский журналист Фабио Лазарро дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру». Он высказался по поводу слов президента Бразилии – Лула да Силва призвал не вызывать в национальную команду Винисиуса Жуниора с других футболистов из европейских клубов.

«Я считаю, что это полная ерунда. Лучшие бразильские игроки выступают в Европе, а чемпионат Бразилии не на самом высоком уровне, и этот уровень падает. Нужно многое поменять в бразильском футболе и думать о том, чтобы он перестал быть бизнес-отделом, а выращивал сильных игроков. Иначе мы ещё очень нескоро выиграем чемпионат мира», - сказал Лазарро.

Сборная Бразилии в последний раз выигрывала чемпионат мира в 2002 году.

Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы