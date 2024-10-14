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Андрей Мостовой планировал съездить на море, но поехал в сборную России

14 Октября 2024 • 14:21 Комментировать

Атакующий полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой собирался в октябре отдохнуть, поскольку ожидал отмены сбора сборной России. Как известно, РФС не нашёл для национальной команды соперника на октябрь, но сбор все равно состоялся.

«Думал, сбора не будет, были планы съездить отдохнуть немного, перезагрузиться. На море куда-то, в Дубай. После игры беру телефон в руку и вижу, что кого-то добавляют в группу, кого-то убирают. Видимо, к чему-то готовимся», - цитирует Мостового «РИА Новости».

В следующий раз сборная России соберётся в ноябре. Ожидается, что команда Валерия Карпина на следующем сборе проведёт два товарищеских матча. Соперниками могут стать сборные Брунея и Сирии – соответствующая информация появлялась в прессе.

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