Дивеев: «Головин сильно выделяется на тренировках»

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался об уровне хавбека «Монако» Александра Головина.

— Головин сильно выделяется на тренировках, это правда. Заметно, что это футболист другого класса, — приводит слова Дивеева портал «РБ Спорт».

Дивеев добавил, что на данный момент считает Головина лучшим игроком национальной команды.

На счету 28-летнего Головина 47 матчей в составе сборной России, шесть забитых мячей и 14 результативных передач.

В ноябре подопечные Валерия Карпина планируют провести два товарищеских матча — против сборных Сирии и Брунея. Оба поединка должны состояться в России.