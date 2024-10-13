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Мостовой: Карпина не за что увольнять из сборной России

13 Октября 2024 • 17:34 Комментировать

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможной смене главного тренера сборной России.

На данный момент национальную команду возглавляет 55-летний Валерий Карпин, который также является наставником «Ростова».

«Сейчас такое время, что оценивать работу тренера сборной невозможно. Соответственно, увольнять не за что. Думаю, Карпин еще очень много лет будет руководить сборной», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, в конце июня текущего сезона Карпин подписал новый трудовой договор с Российским футбольным союзом до 2028 года.

Под руководством Карпина сборная России провела 18 матчей, в которых одержала 12 побед, 5 раз сыграла вничью и уступила всего один раз.

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Евро-Футбол.Ру,
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