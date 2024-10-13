«Буду шокирован, если Мусаев возглавит сборную России» — Мостовой

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о возможном назначении рулевого «Краснодара» Мурада Мусаева на пост главного тренера сборной России.

«Буду шокирован, если он однажды возглавит сборную России. Только его там ждет разочарование — Кордобы в составе не будет», — приводит слова Мостового портал «РБ Спорт».

Напомним, на данный момент наставником сборной России является Валерий Карпин, который руководит командой на протяжении трех последних лет. Действующий трудовой договор 55-летнего тренера с Российским футбольным союзом рассчитан до 2028 года.

Стоит отметить, что за три года сборная России проиграла всего один раз.