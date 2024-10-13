Тихонов: Пусть сборная России хотя бы с Сирией и Брунеем сыграет

Наставник красноярского «Енисея» Андрей Тихонов поделился комментарием о возможных товарищеских матчах сборной России в ноябре.

«Матчи с Брунеем и Сирией в ноябре? Нам не с кем играть. Пускай хотя бы с ними сыграют. Сборная должна с кем-то играть», — приводит слова Тихонова издание «Спорт-Экспресс».

Сборная России не смогла себе найти соперника на октябрьский сбор. Последний раз подопечные Валерия Карпина играли в сентябре против Вьетнама, разгромив соперника со счётом 3:0.

Напомним, сборная России не принимает участия в нынешнем розыгрыше Лиги наций УЕФА из-за международного бана.