В Германии озвучили важное решение по Нагельсманну

Немецкий футбольный союз хочет, чтобы Юлиан Нагельсманн продлил контракт, по которому он работает со сборной Германии. Действующее трудовое соглашение специалиста рассчитано до конца чемпионата мира – 2026.

«Мы постараемся убедить Юлиана в том, что ему следует задержаться на должности главного тренера ещё на несколько лет», - сказал на Welt-TV Руди Фёллер.

Как известно, Руди Фёллер в Немецком футбольном союзе работает на должности спортивного директора.

Добавим, что летом текущего года на домашнем чемпионате Европы сборная Германии дошла до четвертьфинала, где уступила Испании.