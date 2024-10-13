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В Германии озвучили важное решение по Нагельсманну

13 Октября 2024 • 16:34 Комментировать

Немецкий футбольный союз хочет, чтобы Юлиан Нагельсманн продлил контракт, по которому он работает со сборной Германии. Действующее трудовое соглашение специалиста рассчитано до конца чемпионата мира – 2026.

«Мы постараемся убедить Юлиана в том, что ему следует задержаться на должности главного тренера ещё на несколько лет», - сказал на Welt-TV Руди Фёллер.

Как известно, Руди Фёллер в Немецком футбольном союзе работает на должности спортивного директора.

Добавим, что летом текущего года на домашнем чемпионате Европы сборная Германии дошла до четвертьфинала, где уступила Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Руди Фёллер Юлиан Нагельсманн ещё теги
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