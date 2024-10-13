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Лига наций открывает болельщикам яркие сборные: на кого рассчитан этот турнир

13 Октября 2024 • 15:26 Комментировать

Нынешние дни – это время Лиги наций. Безусловно, многие футбольные болельщики скучают, ведь матчи национальных чемпионатов, Лиги чемпионов, отборов на топ-турниры гораздо интереснее, чем матчи ЛН. Большинству болельщиков кажется, что интереса в них минимум. Тем не менее в них есть своя изюминка, о которой мы и расскажем.

Главная проблема Лиги наций

Начнём с проблемы, которую пока сложно решить. Что делать с матчами топ-сборных из дивизиона А? Эти встречи носят товарищеский характер. Все понимают, что топ-командам куда легче будет отобраться через отборочный цикл. Из-за этого в матчах среди сильнейших команд нет чувства напряжения. Но всё-таки есть один момент. Все мы помним, что напрямую на мундиаль выходят только победители групп в отборе. Из-за такого формата иногда случаются сенсации. Пример Италии яркое тому подтверждение. Да, сразу топы рвать и метать не будут. Но если они будут видеть, что у них получается, то уже придется прилагать усилия. Если есть путь В, то почему бы им не воспользоваться?

Смысл турнира

Для остальных дивизионов это просто великолепный шанс. Они будут понимать, что возможностей стать первыми в отборе будет минимум, и работать в Лиге Наций им обязательно придётся. Все мы понимаем, что конкуренция в борьбе за выход на чемпионат мира выше, чем за выход на чемпионат Европы. Да, нам, как болельщикам, не так интересно наблюдать за играми, которые происходят в группе ЛН, но когда развернётся борьба за победу в дивизионе, то картина будет совсем иной.

Также стоит отметить, что команды, которые выходили на топ-турниры через ЛН, не были статистами на празднике футбола. Свежий пример – сборная Грузии. Она не спасовала на европейском форуме и выглядела более чем достойно. За три года венгры также не были мальчиками для битья. Пусть они не вышли в плей-офф, однако сыграли в результативную ничью сначала с французами, а потом и с немцами.

Лига наций для чемпионата мира и чемпионата Европы – всё-таки разные вещи. На мундиаль квот меньше и права на ошибку тоже. Хорошо, что Лига наций стартует раньше отбора. Многие команды подумают: а может, этот турнир, который идёт перед отбором, нам нужен? Ведь если мы на него не забьём, то, может, судьба будет к нам более благосклонна.

Необходимо отметить, что выход в стыки через ЛН для команд из дивизионов С и D, скорее всего, вообще последний шанс. Да, к турниру и интересу Лиги наций есть свои вопросы, однако в нём можно найти много интриги, особенно если это касается отбора к чемпионату мира.

Ознакомиться с календарём, результатами, турнирной таблицей и новостями в рубрике Лиги наций можно на этой странице.

Антон Карасевич

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