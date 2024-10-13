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Сборная Кубы хочет провести реванш с Россией

13 Октября 2024 • 14:21 Комментировать

Хосе Юлиер Эрранс, который занимает пост директора по развитию Кубинской ассоциации футбола, дал комментарий по поводу возможного товарищеского матча против России. По словам Эрранса, сборная Кубы хотела бы провести ещё одну игру.

«Мы бы хотели сыграть со сборной России ответный матч. Игра будет возможна на Кубе в следующем году. Постараемся провести этот товарищеский матч в официальные даты ФИФА», - цитирует Эрранса Sport24.

Напомним, что сборные России и Кубы проводили товарищеский матч в ноябре 2023 года. Тогда борьбы на поле не получилось – команда Валерия Карпина добилась победы с крупным счётом 8:0.

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