Наумов: Сборной лучше сыграть против легионеров, чем с Брунеем

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в шоке от следующих соперников сборной России по товарищеским матчам. Команда Валерия Карпина в ноябре сыграет против Сирии и Брунея. Наумов же предлагает матч между национальной командой и сборной легионеров Премьер-лиги.
- У нас столько легионеров — только из игроков «Зенита» и «Краснодара» можно две сборные сделать, - заявил Наумов «РБ Спорту».
Если же клубы не захотят отпускать иностранных игроков на такой поединок, функционер предлагает мотивировать их, придумать какой-то приз или просто заставить. Наумов уверен, что этот вопрос вполне можно решить.
А во-вторых , играть по факту просто не с кем. Да и в лучшие годы мы платили большие бабки, чтобы к нам приезжали фавориты.