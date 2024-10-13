Наумов: Сборной лучше сыграть против легионеров, чем с Брунеем

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в шоке от следующих соперников сборной России по товарищеским матчам. Команда Валерия Карпина в ноябре сыграет против Сирии и Брунея. Наумов же предлагает матч между национальной командой и сборной легионеров Премьер-лиги.

- У нас столько легионеров — только из игроков «Зенита» и «Краснодара» можно две сборные сделать, - заявил Наумов «РБ Спорту».

Если же клубы не захотят отпускать иностранных игроков на такой поединок, функционер предлагает мотивировать их, придумать какой-то приз или просто заставить. Наумов уверен, что этот вопрос вполне можно решить.