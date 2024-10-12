Бразильский футбольный агент Бернар Хэмилтон прокомментировал недавнее высказывание Лулы да Силвы.

По словам президента Бразилии, за национальную сборную страны должны выступать только представители бразильских клубов.

«Послушайте, это слова президента страны. Ему бы хотелось, чтобы все сильнейшие бразильские футболисты играли дома, это нормально для президента. Он патриот, желает своей сборной и своей стране только лучшего. Всем в Бразилии хочется видеть сильнейших игроков дома», – сказал Хэмилтон в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

16 октября бразильская национальная команда примет на своём поле соперников из Перу в отборочном матче ЧМ-2026.