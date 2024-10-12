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Агент объяснил слова президента Бразилии о необходимости исключить из сборной звёзд из Европы эксклюзив

12 Октября 2024 • 22:15 Комментировать
Бразилия
...
Перу
16.10 03:45

Бразильский футбольный агент Бернар Хэмилтон прокомментировал недавнее высказывание Лулы да Силвы.

По словам президента Бразилии, за национальную сборную страны должны выступать только представители бразильских клубов.

«Послушайте, это слова президента страны. Ему бы хотелось, чтобы все сильнейшие бразильские футболисты играли дома, это нормально для президента. Он патриот, желает своей сборной и своей стране только лучшего. Всем в Бразилии хочется видеть сильнейших игроков дома», – сказал Хэмилтон в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

16 октября бразильская национальная команда примет на своём поле соперников из Перу в отборочном матче ЧМ-2026.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва Бернар Хэмилтон ещё теги

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