Защитник сборной Казахстана Скворцов высказался о возможном матче против сборной России

Правый защитник ярославского «Шинника» и сборной Казахстана Лев Скворцов высказался о возможном проведении товарищеского матча против сборной России.

Игрок отметил, что об этом уже говорят на протяжении долгого времени, однако он не знает, как ситуация сложится в итоге, так как не он решает эти вопросы.

«Если этот матч состоится, то будет отлично. Я положительно отношусь к идее матча со сборной России», — приводит слова Скворцова Metaratings.

Напомним, что сборная России по решению ФИФА и УЕФА временно отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.