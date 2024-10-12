Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев высказался о своём первом сборе в сборной России.

Игрок отметил, что сначала испытывал шок, и он не понял, что именно произошло.

«Но затем пришло счастье после того, как все осознал и получилось сыграть за сборную впервые», - приводит слова Пальцева «ВсеПроСпорт».

Напомним, что сборная России во время октябрьской паузы на игры сборных не провела ни одного товарищеского матча. В минувший четверг, 10 октября, команда Валерия Карпина провела открытую тренировку.

В нынешнем сезоне Пальцев принял участие в десяти матчах РПЛ, но не смог отметиться результативными действиями.