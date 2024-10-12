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Пальцев высказался о своём первом сборе в сборной России

12 Октября 2024 • 18:49 Комментировать

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев высказался о своём первом сборе в сборной России.

Игрок отметил, что сначала испытывал шок, и он не понял, что именно произошло.

«Но затем пришло счастье после того, как все осознал и получилось сыграть за сборную впервые», - приводит слова Пальцева «ВсеПроСпорт».

Напомним, что сборная России во время октябрьской паузы на игры сборных не провела ни одного товарищеского матча. В минувший четверг, 10 октября, команда Валерия Карпина провела открытую тренировку. 

В нынешнем сезоне Пальцев принял участие в десяти матчах РПЛ, но не смог отметиться результативными действиями. 

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