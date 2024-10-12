Экс-игрок «Локомотива» рассказал, с кем должна играть сборная России

Бывший футболист московского «Локомотива» Иван Старков рассказал, с кем должна играть сборная России в нынешнее время.

Эксперт отметил, что сейчас для российской команды нет сильных соперников, и хотя бы какие-то игры она должна проводить, чтобы показать, что она существует.

«Даже если она играет со слабыми командами, неужели никто эти матчи не смотрит? Все равно смотрят. Кто-то — чтобы поболеть, кто-то — чтобы покритиковать», - приводит слова Старкова «Газета.Ру».

Напомним, что российская команда отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире с февраля 2022 года.