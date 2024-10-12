Старков: «Я считаю неправильным жертвовать национальной командой ради клуба»

Бывший футболист московского «Локомотива» Иван Старков высказался о минувших октябрьских сборах сборной России.

Старков отметил, что, по его мнению, сборы целесообразно проводить, ведь нужно показать, что сборная живёт, к тому же игроки провели открытую тренировку для детей.

«В сборную ведь вызываются единицы, я считаю неправильным жертвовать национальной командой ради клуба», — приводит слова Старкова «Газета.Ру».

Напомним, что команда Валерия не провела ни одного товарищеского матча в минувшую паузу, однако в ноябре, по данным СМИ, она должна сыграть со сборными Сирии и Брунея.