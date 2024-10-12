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Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы

12 Октября 2024 • 13:30 Комментировать (1)

Президент Бразилии Лула да Силва отметился необычным заявлением. Он считает, что в национальной сборной страны не должны выступать футболисты из европейских клубов.

«Те, кто выступает за границей, не лучше тех, кто играет здесь. Я давно говорю, что в сборную должны вызываться те, кто играет в Бразилии. Мы должны давать шансы им, а не игрокам из-за границы. Там нет ни Гарринчи, ни Ромарио. Там есть молодые игроки, но нет звёзд», - слова президента приводят мировые СМИ.

Отметим, что накануне сборная Бразилии обыграла Чили в отборе на чемпионат мира со счётом 2:1. «Селесао» занимают четвёртое место в отборочном турнире.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Винисиус Жуниор Луис Инасиу Лула да Силва ещё теги
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cabo verde
12 Октября 2024 в 14:10
и тогда бразилы даже на ЧМ не попадут
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