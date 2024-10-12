Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы

Президент Бразилии Лула да Силва отметился необычным заявлением. Он считает, что в национальной сборной страны не должны выступать футболисты из европейских клубов.

«Те, кто выступает за границей, не лучше тех, кто играет здесь. Я давно говорю, что в сборную должны вызываться те, кто играет в Бразилии. Мы должны давать шансы им, а не игрокам из-за границы. Там нет ни Гарринчи, ни Ромарио. Там есть молодые игроки, но нет звёзд», - слова президента приводят мировые СМИ.

Отметим, что накануне сборная Бразилии обыграла Чили в отборе на чемпионат мира со счётом 2:1. «Селесао» занимают четвёртое место в отборочном турнире.