Бьелса ответил на критику со стороны Луиса Суареса

«Слова Суареса? Это частный вопрос, я не собираюсь на это отвечать. Эта информация имеет отношение к внутренней кухне команды. Я считаю, что эти моменты не должны фигурировать в прессе», - передает слова 69-летнего аргентинского специалиста Sport.es.