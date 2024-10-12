Бьелса ответил на критику со стороны Луиса Суареса

Наставник сборной Уругвая Марсело Бьелса отреагировал на слова звездного нападающего Луиса Суареса. Форвард заявил, что специалист не здоровается с подопечными.
«Слова Суареса? Это частный вопрос, я не собираюсь на это отвечать. Эта информация имеет отношение к внутренней кухне команды. Я считаю, что эти моменты не должны фигурировать в прессе», - передает слова 69-летнего аргентинского специалиста Sport.es.
Минувшей ночью сборная Уругвая провела гостевой поединок против команды Перу в рамках девятого тура отбора ЧМ-2026. Подопечные Бьелсы потерпели минимальное поражение со счетом 0:1.
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