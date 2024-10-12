Россия может сыграть с командой Черчесова

Адлет Барменкулов, который является главой федерации футбола Казахстана, дал комментарий касательно возможного спарринга с национальной командой России.

«У нас добрые отношения с РФС. Решение на стороне Станислава Саламовича. Если ему будет нужна игра, мы будем вести переговоры», - передает слова руководителя РИА «Новости».

Напомним, что сборная России проводит тренировочный сбор в Новогорске. У национальной команды нет соперника для товарищеского матча.

В последней контрольной встрече подопечные Валерия Карпина на выезде встречались с Вьетнамом. Российские футболисты отпраздновали крупную победу в Ханое со счетом 3:0.