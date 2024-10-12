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Бышовец высказался о матче России и Сирии

12 Октября 2024 • 10:30 Комментировать

Известный футбольный специалист Анатолий Бышовец высказался насчет потенциального контрольного поединка между сборными России и Сирии.

«Такого соперника нужно обыгрывать даже без аналитического отдела. Когда играешь со слабыми соперниками, то такие матчи малоинтересны болельщикам», - передает слова эксперта Legalbet.

Напомним, что сборная России проводит тренировочный сбор в Новогорске с 7 октября. Последний товарищеский поединок подопечные Валерия Карпина провели против национальной команды Вьетнама в начале сентября. Российские футболисты одержали уверенную победу со счетом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
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