Бышовец высказался о матче России и Сирии

Известный футбольный специалист Анатолий Бышовец высказался насчет потенциального контрольного поединка между сборными России и Сирии.
«Такого соперника нужно обыгрывать даже без аналитического отдела. Когда играешь со слабыми соперниками, то такие матчи малоинтересны болельщикам», - передает слова эксперта Legalbet.
Напомним, что сборная России проводит тренировочный сбор в Новогорске с 7 октября. Последний товарищеский поединок подопечные Валерия Карпина провели против национальной команды Вьетнама в начале сентября. Российские футболисты одержали уверенную победу со счетом 3:0.
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