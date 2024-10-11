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Клопп допускает назначение в сборную Германии слухи

11 Октября 2024 • 22:32 Комментировать

С начала 2025 года Юрген Клопп будет работать на должности руководителя футбольных операций в «Ред Булл». Как сообщает немецкий Sky,  в настоящий момент Клопп не думает о возвращении на тренерскую работу. При этом должность рулевого сборной Германии остаётся для Клоппа вариантом на будущее. 

Контракт Клоппа с «Ред Булл» является долгосрочным. Специалист уверен в том, что он сможет уйти с этого поста при поступлении конкретного и интересного предложения в будущем. Стороны обсудили это, хотя опции выкупа в контракте не будет.

Напомним, что по завершению прошлого сезона Юрген Клопп покинул должность главного тренера «Ливерпуля».

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