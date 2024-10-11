Карпин: «Пальцев работал на заводе, но зачем мне это знать?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о защитнике национальной команде Валентине Пальцеве. Ранее в карьере ему приходилось трудиться разнорабочим, в том числе и на заводе.

«Мне сказали, что он два‑три года назад работал на заводе. А сегодня он выглядит вот так. Зачем мне его биография? Это вероятно, интересно болельщикам, но у меня на данный момент Пальцев в порядке — и вот он здесь», - делится Карпин с телеканалом «Матч ТВ».

Пальцеву 23 года, он выступает за махачкалинкое «Динамо», середняка турнирной таблицы РПЛ. В рамках сезона защитник провёл 14 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.