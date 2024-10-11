Карпин: Объяснили ситуацию Головину, он был готов приехать

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о вызове в национальную команду хавбека «Монако» Александра Головина.

«Так и объясняли, что такая ситуация! Возможно, будет игра, возможно, нет! «Ты готов?» Он говорит: «Да, готов!» — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Специалист заявил, что не нужно никого уговаривать выступать за сборную России, в этом нет смысла.

Напомним, в октябре сборная России не провела ни одного товарищеского матча, так как не смогла найти соперника. Однако команда Валерия Карпина провела открытую тренировку с мастер-классами и автограф-сессией.

В ноябре Россия должна провести два контрольных поединка.