«Оценивать особо нечего»: Карпин - про свою работу в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о своей работе в национальной команде.

«Промежуточно — ни о чем. Зачем оценивать? С кем мы играем? Как мы играем? Когда? По‑моему, сейчас оценивать просто даже особо нечего», - цитирует Карпина телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что Карпин возглавил сборную России в 2021 году, три года назад. С 2022 года российская сборная отстранена от официальных матчей и участвует исключительно в товарищеских матчах. В рамках текущего октябрьского сбора команда ни с кем не сыграла. В ноябре предварительно планируются матчи с командами Брунея и Сирии.