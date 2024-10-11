Гол в бизнес: как Месси и Роналду превращают славу в миллиарды

От футбольного поля до бизнес-арены: история о том, как два величайших соперника современности продолжают свое противостояние в мире большого бизнеса.

Игра вне поля

Представьте себе мир, где каждое ваше движение превращается в золото. Где ваше имя – это не просто подпись, а бренд стоимостью в миллиарды долларов. Добро пожаловать в реальность Криштиану Роналду и Лионеля Месси – двух футбольных титанов, чье соперничество давно вышло за пределы зеленого газона.

Роналду: империя на буквах CR7

Если бы существовала Нобелевская премия по бизнесу для спортсменов, Криштиану Роналду был бы ее бессменным лауреатом. Его бизнес-портфель напоминает меню в ресторане высокой кухни – здесь есть всё, что только можно пожелать. Жемчужиной его империи является сеть отелей Pestana CR7, где даже подушки, кажется, шепчут «Сиии!».

Для тех, кто мечтает о фигуре футбольного бога, Роналду создал сеть фитнес-клубов, ведь кубики пресса сами себя не построят. А чтобы каждый мог почувствовать себя чемпионом, португалец выпустил линию парфюмерии – теперь вы можете буквально пахнуть успехом. И конечно, какая империя без собственной линии нижнего белья CR7? Потому что чемпионы начинаются с правильного базового гардероба.

Но настоящий гений Роналду в том, что он превратил свое имя в машину для заработка денег. Каждый пост в социальной сети приносит ему около 1,5 млн долларов. Это как забивать гол, только вместо мяча – кнопка «Опубликовать».

Месси: тихий миллиардер

В отличие от своего вечного соперника Лионель Месси подходит к бизнесу как к своей игре – элегантно, без лишнего шума, но результативно. В его портфолио вы найдете сеть отелей MiM Hotels, где каждый может почувствовать себя как дома (если, конечно, ваш дом стоит миллионы). Для модников всего мира аргентинец создал Messi Store, потому что стиль не менее важен, чем голы.

Думая о будущем, Лео инвестировал в Play Time Sports-Tech, компанию, работающую на передовой спортивных технологий. А для самых преданных фанатов в Китае строится грандиозный Messi Experience Park – тематический парк, где каждый сможет почувствовать себя немного Месси. Буквально на днях появилась также информация, что нападающий «Интер Майами» запустил собственную линейку парфюма Messi Fragrances.

Первым ароматом стал Leo Messi Eau De Parfum. Он поступит в продажу 10 октября по цене 105 долларов (10,2 тыс. рублей) за флакон объемом 100 мл.

Битва брендов

Если футбольное поле – это их Колизей, то бизнес – это их Уолл-стрит. Роналду громкий и яркий, как его фирменное празднование гола. Месси – тихий и последовательный, как его проходы сквозь оборону соперника.

От соперничества к вдохновению

Их противостояние на поле вдохновило целое поколение футболистов. Теперь их бизнес-соперничество, думаю, вдохновляет предпринимателей по всему миру. Они доказали, что спортивное величие может быть трамплином к бизнес-успеху.

Гол в вечность

Когда-нибудь их бутсы займут место в музеях, а голы останутся в памяти болельщиков. Но их бизнес-империи продолжат жить, напоминая миру о двух футболистах, которые были не просто великими игроками, но и блестящими предпринимателями.

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Потому что настоящие чемпионы не просто забивают голы. Они создают наследие.

Арташес ВАГАНЯНЦ