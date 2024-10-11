Договор на матч Россия – Сирия ещё не подписан

Муафак Фатхаллах, менеджер сборной Сирии, высказался на тему возможного проведения товарищеского матча против России. По словам Фатхаллаха, договор на игру ещё не был подписан.

«Финальный договор на матч с Россией ещё не подписан. Также возможно проведение пресс-конференции с участием одного из игроков сборной», - сказал Фатхаллах, чьи слова приводит «РБ Спорт».

Товарищеский матч сборных России и Сирии может пройти во вторник, 19 ноября. Появлялась информация о том, что игра состоится в Волгограде.

Последний товарищеский матч сборная России проводила в сентябре и обыграла тогда Вьетнам со счётом 3:0.