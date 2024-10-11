Матч Таиланд – Филиппины прерван

Пятничный матч Кубка короля между сборными Таиланда и Филиппин был прерван. Приостановка произошла по ходу первого тайма при нулевом счёте на табло. Арбитру пришлось останавливать игру из-за непогоды в виде сильного дождя. Соответствующая информация есть в социальных сетях.

Отметим, что сборные Таиланда и Филиппин встречаются в полуфинале Кубка короля. Вторую пару полуфиналистов составили национальные команды Сирии и Таджикистана. Этот матч уже завершился – сирийцы победили с минимальным счётом 1:0 и пробились в финал. Теперь команда Сирии ждёт соперника.

Кстати, в ноябре сборная Сирии должна провести товарищеский матч против России.