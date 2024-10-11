Назван второй соперник сборной России в ноябре

Стало известно, с кем сборная России проведёт товарищеский матч в ноябре.

«Мы получили приглашение от РФС сыграть против сборной России 15 ноября. Устная договоренность о проведении матча уже достигнута», — сообщили «Спорт-Экспрессу» в Футбольной ассоциации Брунея.

Представитель Брунея отметил, что игра пройдет в России, осталось лишь согласовать матч с ФИФА.

Ранее сообщалось, что 19 ноября подопечные Валерия Карпина примут сборную Сирии. Встреча может пройти в Москве, Санкт-Петербурге или Волгограде.

Напомним, в октябре сборная России не смогла найти себе соперника на товарищеские матчи.