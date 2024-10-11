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Назван второй соперник сборной России в ноябре

11 Октября 2024 • 15:41 Комментировать (1)

Стало известно, с кем сборная России проведёт товарищеский матч в ноябре.

«Мы получили приглашение от РФС сыграть против сборной России 15 ноября. Устная договоренность о проведении матча уже достигнута», — сообщили «Спорт-Экспрессу» в Футбольной ассоциации Брунея.

Представитель Брунея отметил, что игра пройдет в России, осталось лишь согласовать матч с ФИФА.

Ранее сообщалось, что 19 ноября подопечные Валерия Карпина примут сборную Сирии. Встреча может пройти в Москве, Санкт-Петербурге или Волгограде.

Напомним, в октябре сборная России не смогла найти себе соперника на товарищеские матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Брунея
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One Live
11 Октября 2024 в 16:22
Что в России умеют чиновники, так это позориться на весь мир!
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