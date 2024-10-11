Карадениз считает, что при выборе игрока в сборную смотрят на клуб

Бывший полузащитник сборной Турции и легенда казанского «Рубина» Гёкдениз Карадениз считает, что для попадания в сборную важен статус твоей команды.

Гёкдениз подчёркивает, что такая проблема существует во многих странах. Например, на родине игрока чаще приглашали футболистов, которые выступают за команду из столицы, нежели игроков «Трабзонспора».

При этом Карадениз думает, что в России такая же ситуация. Он отмечает, что «есть московские клубы, «Зенит», и есть остальные». Также он добавляет, что в таком выборе справедливость далеко не всегда на первом месте.

«И в медиа таким футболистам дают чаще место, и в сборной — хочешь ты этого или нет. Ну вот есть, одинаковые игроки из «Спартака» и «Рубина». Для сборной выберут спартаковца», - цитирует Карадениза Sport24.

На прошедший сбор Валерий Карпин вызвал 28 футболистов. Почти все игроки выступают за клубы из Москвы или «Зенит». Только семь футболистов из заявки представляют команды из других городов.