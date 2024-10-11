Выбран город для матча Россия – Сирия

Всё идёт к тому, что в ноябре пройдёт товарищеский матч между сборными России и Сирии. Комментарий на этот счёт дал Муафак Фатхаллах – начальник сирийской национальной команды.

«Мы достигли устной договорённости с РФС о проведении матча в Волгограде в ноябре. Но окончательное подписание обеими сторонами ещё не состоялось», - цитирует Фатхаллаха «Спорт-Экспресс».

Ранее в Сирийской ассоциации футбола говорили о том, что матч против России может состояться во вторник, 19 ноября.

Добавим, что в условиях санкций сборная России уже более двух с половиной лет может проводить только товарищеские матчи.