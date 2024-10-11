Назван новый возможный соперник сборной России

Менеджер сборной Нигерии Хайро Пачон дал комментарий касательно возможной организации контрольного поединка против национальной команды России.
«У нас есть права на организацию матчей с российскими сборными. Агенты работают с РФС для организации матчей сборных наших стран в ближайшие паузы в 2025 году», - рассказал менеджер в разговоре с журналистом Sport24.
Напомним, что сборная России с 7 октября проводит тренировочный сбор в Новогорске. В сентябре подопечные Валерия Карпина сыграли товарищескую встречу против Вьетнама. Российские футболисты отпраздновали крупную победу со счетом 3:0.
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