Кудряшов высказался о сборе национальной команды России

Бывший футболист воронежского «Факела» Фёдор Кудряшов поделился мнением об октябрьском сборе национальной команды.
«Ребята были довольны снова окунуться в атмосферу сборной. Жаль, что не получилось ни с кем сыграть, но потренировались вместе. Даже это важно», - приводятся слова Фёдора на страницах «Чемпионата».
Напомним, что тренировочный сбор команды Валерия Карпина стартовал 7 октября.
В начале сентября сборная России провела последний контрольный поединок. Команда Карпина на выезде противостояла сборной Вьетнама. Российские игроки одержали уверенную победу со счетом 3:0.
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