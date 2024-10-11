Экс-игрок сборной России: «Сборная Пакистана должна приползти к нам на коленях»

Футбольный функционер Игорь Корнеев высказался о возможном контрольном поединке между сборными России и Пакистана.

«Они сами должны приползти к нам на коленях. А мы ещё смотрим, что они скажут или не скажут», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что спарринг сборных России и Пакистана может пройти 11 октября. Позже было объявлено, что встреча не состоится.

Последний товарищеский матч подопечные Валерия Карпина провели против национальной команды Вьетнама. Встреча состоялась на стадионе в Ханое и завершилась крупной победой россиян со счетом 3:0.