Тренер Бразилии высказался о победе над Чили

Рулевой сборной Бразилии Доривал Жуниор высказался о выездной победе над национальной командой Чили (2:1) в матче отборочного цикла чемпионата мира – 2026.
«Я рад видеть такую зрелую игру от нашей молодой команды. Мы показали спокойный и сбалансированный футбол. Многое, над чем мы работали, смогли воплотить на поле. Мы движемся вперед шаг за шагом», - передает слова специалиста UOL.
В турнирной таблице южноамериканского отбора сборная Бразилии занимает четвертое место. В следующем поединке квалификации подопечные Доривала на домашнем стадионе примут национальную команду Перу.
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