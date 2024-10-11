Пальцев: «Открытая тренировка лучше, чем игра с людьми из Пакистана»

Игрок «Динамо» (Махачкала) Валентин Пальцев высказал мнение об открытой тренировке национальной сборной России.
«Открытая тренировка лучше, чем игра с людьми из Пакистана. Если просто люди, то лучше всё-таки доставить радость детям», - передает Legalbet слова защитника.
Открытое тренировочное занятие сборной России состоялось на стадионе «ВТБ Арена» в четверг, 10 октября.
Подопечные Валерия Карпина в последнем товарищеском матче встречались с национальной командой Вьетнама. Российская сборная отпраздновала крупную победу со счетом 3:0.
Напомним, что решением ФИФА и УЕФА российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований.
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