Хлусевич: «Нельзя сравнить открытую тренировку сборной с матчами»

Футболист московского «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич высказал мнение об открытой тренировке национальной команды.
«Нельзя сравнивать открытую тренировку с какими-либо матчами. Это несопоставимые мероприятия, их нельзя сравнивать или что-то выделять», - передает Legalbet слова футболиста.
Напомним, что открытая тренировка сборной России состоялась на стадионе «ВТБ Арена» в четверг, 10 октября.
Последний товарищеский поединок подопечные Валерия Карпина сыграли против национальной команды Вьетнама. Россия отпраздновала уверенную победу со счетом 3:0.
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