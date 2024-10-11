Тренер Аргентины: «Было невозможно играть на таком поле»

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони подверг критике состояние поля в выездном поединке против национальной команды Венесуэлы. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Газон не соответствовал нормам проведения игры. Было нереально играть на таком поле. Мы сделали все, что было в наших силах. Состояние поля не соответствовало уровню команд», - передает слова специалиста телеканал ESPN.

После этого поединка аргентинская команда набрала 19 очков и лидирует в турнирной таблице южноамериканской квалификации ЧМ-2026. Венесуэла с 11 очками находится на шестой позиции.