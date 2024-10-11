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Чемпионат мира 2026

Месси назвал ужасной игру сборной Аргентины

11 Октября 2024 • 07:58 Комментировать

Звездный форвард сборной Аргентины Лионель Месси дал комментарий по поединку против национальной команды Венесуэлы в отборочном раунде чемпионата мира – 2026. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Мы провели ужасный матч. Не могли даже сделать две точных передачи подряд. Мяч не катился из-за воды на газоне. В таких условиях очень трудно играть», - передает слова 37-летнего нападающего Goal.com.

После этой встречи сборная Аргентины набрала 19 баллов и лидирует в турнирной таблице южноамериканского отбора ЧМ-2026. Что касается Венесуэлы, то команда с 11 очками находится на шестой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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