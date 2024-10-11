Головин обратился к болельщикам сборной России

Хавбек «Монако» и сборной России Александр Головин обратился к болельщикам, которые посетили открытую тренировку национальной команды в Москве.

«Спасибо, что пришли», - оставил сообщение полузащитник в своих социальных сетях.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина провели тренировочный сбор без товарищеского поединка.

Последний контрольный матч сборная России провела против национальной команды Вьетнама. Спарринг состоялся на стадионе во Вьетнаме и завершился крупной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 3:0. Ранее сообщалось, что следующий сбор пройдет в ноябре.