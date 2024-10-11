Бразилия вырвала победу над Чили благодаря голу Энрике

В рамках квалификационного этапа чемпионата мира – 2026 сборная Бразилии на выезде сыграла против национальной команды Чили. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.
Благодаря этому успеху бразильская сборная набрала 13 баллов и располагается на четвертом месте в таблице. Что касается чилийцев, то они с пятью очками занимают девятую строчку.
Протокол игры
|(1:0) Варгас Эдуардо2'
|45'Хесус Игорь (1:1)
|89'Энрике Луис IX (1:2)
Кортес Брайан•Лойола Фелипе 72' •Кушчевич Бенхамин•Марипан Гильермо•Галдамес Томас 40' 65' (Marcelo Morales ( 65' ) •Вальдес Диего 76' (Паласиос Карлос ( 76' ) •Павес Эстебан 76' (Аларкон Вильям ( 76' ) •Эчеверрия Родриго•Осорио Дарио•Давила Виктор 59' (Lucas Cepeda ( 59' ) •Варгас Эдуардо 76' (Gonzalo Tapia ( 76' )
Эдерсон Мораес•Данило Луис 62' •Маркиньос Маркос•Габриэль дос Сантос•Абнер 85' (Мартинелли Габриэл ( 85' ) •Андре 46' (Жерсон Сантос ( 46' ) •Пакета Лукас 3' 46' (Гимараэс Бруно ( 46' ) •Рафинья Диас•Савио III 68' (Энрике Луис IX ( 68' ) •Хесус Игорь 76' (Эндрик II ( 76' ) •Родриго
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