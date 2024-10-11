Бразилия вырвала победу над Чили благодаря голу Энрике

В рамках квалификационного этапа чемпионата мира – 2026 сборная Бразилии на выезде сыграла против национальной команды Чили. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Благодаря этому успеху бразильская сборная набрала 13 баллов и располагается на четвертом месте в таблице. Что касается чилийцев, то они с пятью очками занимают девятую строчку.