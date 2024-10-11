Сборная Бразилии пропустила самый быстрый гол за десять лет

Сборная Бразилии пропустила в самом начале матча против соперников из Чили.

Чилийцы открыли счёт на первой минуте и восьмой секунде встречи усилиями Эдуардо Варгаса. По информации Opta, это самый быстрый гол, пропущенный сборной Бразилии за последние десять лет.

В концовке первого тайма «пентакампеоны» отыгрались – отличился Игор Жезус. Следить за дальнейшими событиями поединка можно на сайте LiveResult.ru в формате текстовой трансляции.

В случае ничейного исхода сборная Бразилии расположится на шестой строчке в таблице южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2026. Чили сохранит за собой девятую позицию.