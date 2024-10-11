Месси прокомментировал ничью в матче сборных Венесуэлы и Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси побеседовал с журналистами после матча против Венесуэлы (1:1).

«Альбиселесте» вышли вперёд на 13-й минуте, когда забил Николас Отаменди, но не смогли удержать победный счёт – гол Саломона Рондона на 65-й минуте позволил хозяевам поля уйти от поражения.

«Состояние поля не помогло нам играть так, как мы хотели. Мы не готовились к игре в таких условиях, но старались бороться за подборы и пользоваться ошибками соперников.

Я рад вернуться [в сборную]. Долго ждал, когда смогу снова сыграть после травмы», – приводит Inter Miami News Hub слова Месси, сыгравшего за сборную Аргентины впервые почти за три месяца.