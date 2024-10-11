Начало матча Венесуэла – Аргентина отложено из-за состояния поля

Старт отборочного матча ЧМ-2026 между сборными Венесуэлы и Аргентины пришлось отложить.

Газон стадиона «Монументаль де Матурин» оказался в непригодном состоянии – поле залито водой. По информации журналиста Гастона Эдуля, в связи с этим начало встречи отложено как минимум на 30 минут. Стартовый свисток должен был прозвучать в 00:00 по московскому времени.

Сборная Аргентины лидирует в южноамериканском отборочном турнире чемпионата мира – 2026 с 18 набранными очками после восьми туров. Венесуэльцы располагаются на шестой позиции с десятью баллами при таком же количестве проведённых матчей.