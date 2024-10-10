Карпин ответил, кто из игроков сборной России может стать тренером

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился комментарием о том, кто из футболистов национальной команды может в будущем стать тренером.

— Баринов и Глебов могли бы быть тренерами. Они так инициативно все делали, есть задатки, — приводит слова Карпина спортивный портал «Чемпионат».

Напомним, в октябре сборная России не проведет ни одного товарищеского матча, так как РФС не удалось найти подходящего соперника. Ожидается, что в ноябре подопечные Карпина проведут два контрольных поединка. Одним из соперников станет сборная Сирии, встреча с которой запланирована на 19 ноября.