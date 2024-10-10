Балахнин: «Карпин теряет мотивацию работать со сборной»

Российский футбольный специалист Сергей Балахнин высказался о национальной команде страны.
«Карпин теряет мотивацию работать со сборной. Её и футболисты теряют, но это неизбежно в текущей ситуации. Все матчи носят лишь выставочный характер», - приводятся слова специалиста на страницах Metaratings.ru.
Напомним, что сборная России с 7 октября проводит тренировочный сбор в Новогорске. Последний товарищеский поединок подопечные Валерия Карпина провели в начале сентября против Вьетнама. Встреча завершилась крупной победой российских футболистов со счетом 3:0.
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