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Адамов высказался об отсутствии соперников у сборной России в октябре

10 Октября 2024 • 19:55 Комментировать

В эти дни проходит октябрьский сбор национальной команды России. Защитник сборной Арсен Адамов высказался об отсутствии соперников у команды в этом октябре.

«Хочется приезжать и играть, но мы сейчас в таких реалиях, что никто не понимает: будет игра или нет. Расстроены, что нет игры. В ноябре у нас будет два матча», - делится Адамов для «Чемпионата».

Напомним, что в 2024 году россияне провели пока лишь три товарищеские игры, так как от официальных игр команда отстранена. Соперниками были сборные Сербии, Беларуси и Вьетнама. В каждом из поединков россияне выиграли с крупным счётом.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Арсен Адамов
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