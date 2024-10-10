Адамов высказался об отсутствии соперников у сборной России в октябре

В эти дни проходит октябрьский сбор национальной команды России. Защитник сборной Арсен Адамов высказался об отсутствии соперников у команды в этом октябре.

«Хочется приезжать и играть, но мы сейчас в таких реалиях, что никто не понимает: будет игра или нет. Расстроены, что нет игры. В ноябре у нас будет два матча», - делится Адамов для «Чемпионата».

Напомним, что в 2024 году россияне провели пока лишь три товарищеские игры, так как от официальных игр команда отстранена. Соперниками были сборные Сербии, Беларуси и Вьетнама. В каждом из поединков россияне выиграли с крупным счётом.